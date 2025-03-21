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        Haberler Gündem Güncel Tosya hayvan pazarı yeniden açılacak | Son dakika haberleri

        Geçici olarak kapatılan Tosya hayvan pazarı yeniden açılacak

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şap hastalığına karşı tedbir amacıyla kapatılan canlı hayvan pazarı yarın yeniden açılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:07
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        Tosya hayvan pazarı yeniden açılacak
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        Kastamonu Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tosya'da şap hastalığı görülmemesine rağmen çevre il ve ilçelerde çıkan şap hastalığının ardından 17 Ocak 2025 tarihinde hayvan pazarının tedbir amacıyla kapatılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

        Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından hastalığın kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, alınan yeni kararla canlı hayvan pazarının 22 Mart 2025 Cumartesi günü tekrar faaliyete geçeceği, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımı yapan üreticiler ile ilçeye gelen vatandaşların pazarı bu tarihten itibaren kullanabileceği kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.

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        #tosya hayvan pazarı
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