‘Tosuncuk’un sağ kolu getiriliyor

Türkiye’de yapılan soruşturmalar genişletilince, şüpheli Osman Naim Kaya hakkında da çalışmalar başlatıldı. Şüpheli Osman Naim Kaya, Aydın’ın Uruguay'daki tüm işlerini yürüten kişi olarak biniliyordu. Hakkında “Kara para aklamak, vergi kaçırmak, suç örgütü üyesi olmak ve dolandırıcılık” suçlamaları bulunan Kaya için ‘Kırmızı Bülten’ çıkarıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın’ın yurt dışındaki sağ kolu Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Çiftlik Bank vurgunuyla yaklaşık 511 milyon lirayla ortadan kaybolduktan sonra Brezilya’dan Türkiye’ye getirilen Mehmet Aydın’ın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Kırmızı Bülten sonrası Uruguay makamları da harekete geçti. Kaya, 2018’in Mart ayında Uruguay’da tutuklandı. Kara para aklama suçundan yargılandı. Kaya mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlıklarını Uruguay devletine iade etti ve 4.5 yıl ev hapsi aldı. Türkiye’ye iade edilmedi. Çünkü Uruguay mevzuatına göre oradaki cezasını çekmeden iadesi mümkün değildi.

İADE KARARI ÇIKTI

Bu süreç geçtiğimiz mart ayında tamamlanınca Adalet Bakanlığı, Kaya’nın iadesi için tekrar başvurdu. Kaya’nın avukatları da bu başvuruya itiraz etti. Bu itirazlar kabul görmedi ve bakanlığın girişimleri neticesinde Uruguay, Kaya’nın iadesini kabul etti. Türkiye’den ekipler Kaya’yı almak için Uruguay’a gitti. Kaya birkaç gün içerisinde tarifeli uçakla Türkiye’ye getirilecek.