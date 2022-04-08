Torunu direksiyonda yakalandı, savunması 'pes' dedirtti

Erzurum'da, sabah okula götürdüğü 12 yaşındaki torunu S.A.G.'ye sürmesi için otomobilini veren Yakup Akpınar (67), polise yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aziziye ilçesindeki bir ortaokulun yakınında önlem aldı. DHA'nın haberine göre ekipler, okul önüne gelen 25 DJ 121 plakalı otomobilin sürücü koltuğundan küçük yaşta bir çocuğun indiğini gördü.
'TORUNUM ANNESİNE CAKA SATMAK İSTEDİ'
Yapılan incelemede, çocuğun 7'inci sınıf öğrencisi S.A.G. olduğu tespit edildi. Polis, "Torunumu sabahları okula bırakıyorum. Bugün kızım da arabadaydı. Torunum annesine caka satmak istedi, ben de kıramadım" diyen Akpınar´a 3 bin 674 TL ceza kesti.
POLİS, ÇOCUĞA NASİHATTE BULUNDU
Polis, S.A.G.'ye de nasihatte bulunarak, şunları söyledi: "Senden küçüklere örnek olman gerekmiyor mu? Sabah arabayla okula geliyorsun, bütün çocuklar sana bakıyor. Ne yapıyorsun? Suç işliyorsun, doğru mu? 18 yaşını doldurup ondan sonra araç kullanman gerekiyor. Bak bütün insanları mağdur ediyorsun. Buradaki arkadaşların da senin yüzünden hevesleniyorlar. İyi bir şey mi bu? Değil. Allah göstermesin birine çarpsan ne olacak? Sürücü belgen yok. Bundan sonra dedenden arabayı istemeyeceksin. Diyeceksin ki, 'Dede ben artık 18 yaşına gelene kadar araba sürmeyeceğim. Sürücü belgemi alacağım, araba sürmeyi iyice öğreneceğim ondan sonra arabayı kullanacağım."
Polis daha sonra çocuğu, derse geç kalmaması için okuluna gönderdi.
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