Torreira'ya yeni sözleşme sonrası teklif
Galatasaray ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan Lucas Torreira, ülkesinden teklif aldı.
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Lucas Torreira'yla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
El Crack Deportivo'nun haberine göre; Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, Lucas Torreira'yı radarına aldı.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028'e kadar uzatmıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.