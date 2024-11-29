Torosların ortasındaki tabiat harikası: Nadire Kanyonu
Karaman'ın Ermenek ilçesinden geçen Ermenek Çayı üzerinde bulunan 9 kilometre uzunluğundak Nadire kanyonu huzurlu bir atmosfer sunuyor
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Karaman'ın Ermenek ilçesinden geçen Ermenek Çayı üzerinde bulunan Nadire kanyonu, doğal güzellikleri ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
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Toros dağlarının arasındaki Ermenek Baraj Gölü içerisinde Ambar Boğazı'ndan başlayan ve Nadire Köprüsü'nde son bulan 9 kilometre uzunluğundaki kanyonu, ziyaretçiler tekneyle de gezebiliyor.
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Suyun rengi ve kanyonun iki tarafını çevreleyen yer yer 250 metre yüksekliğindeki sarp kayalar, doğaseverlere etkileyici bir atmosfer sunuyor.
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