Torontolu Adam filmi, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Kevin Hart, Woody Harrelson, Kaley Cuoco ve Ellen Barkin'in başrollerini paylaştığı film, 2022 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Torontolu Adam filminin konusu ve oyuncularını mercek altına aldı. Peki, "Torontolu Adam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Torontolu Adam ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

Beceriksiz bir girişimcinin hayatı, dünyanın en ölümcül suikastçılarından biri olan ve Torontolu Adam olarak bilinen gizemli bir adamla karıştırılmasıyla altüst olur. Airbnb'de yaşanan talihsiz bir karışıklık, bu iki yabancıyı aynı çatı altında buluşturur. Kimliklerin karışmasıyla sıradan adam kendini tehlikeli bir komplonun tam ortasında bulur. Artık hayatta kalabilmek ve bu karmaşadan çıkabilmek için, istemese de bu acımasız suikastçıyla birlikte hareket etmek zorundadır.

TORONTOLU ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Hart - Graeme

Woody Harrelson - Randy, "Man from Toronto"

Kaley Cuoco - Maggie

Ellen Barkin Pierson Fodé - "Man from Miami" Jasmine Mathews - Ruth Lela Loren Kate Drummond Tomohisa Yamashita