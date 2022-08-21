36 oyuncuya ses oldu 0:00 / 0:00

Türk sinemasının ünlü seslendirme sanatçıları arasında yer alan Toron Karacaoğlu, kariyeri boyunca 36 oyuncunun sesi oldu. Karacaoğlu, aralarında Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Tarık Akan, Fikret Hakan, Ediz Hun, Yılmaz Güney ve Kartal Tibet'in de yer aldığı 36 oyuncuyu 184 filmde seslendirdi

Yeşilçam’da sesli çekimin henüz başlamadığı yıllar.

Oyuncuları, sesi güzel olan seslendirme sanatçıları seslendirirdi.

Ferdi Tayfur, Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Abdurrahman Palay, Hayri Esen, Tijen Par, Pekcan Koşar, Kamran Usluer, Haldun Ergüvenç ve Kemal Ergüvenç, önde gelen dublaj sanatçılarıydı.

Oyuncuları seslendirmenin yanı sıra oyunculuk ve yönetmenlik ve senaristlik yapsalar da onlar, Yeşilçam’ın ünlü seslendirme sanatçılarıydı.

Abdurrahman PalayOyunculuk… 65Yönetmenlik… 29 Hayri EsenOyunculuk… 53 Tijen ParOyunculuk… 40 Pekcan KoşarOyunculuk… 20 Kamran UsluerOyunculuk… 34 Haldun ErgüvençOyunculuk… 6 Kemal ErgüvençOyunculuk… 20 Jeyan Mahfi Ayral TözümOyunculuk… 22 Ferdi TayfurOyunculuk… 10Yönetmenlik… 3

Seslendirme sanatçıları arasında biri daha vardı ki… Dile kolay, 36 oyuncuya 184 filmde ses oldu.

Seslendirme yaptığı film sayısı, 1959 - 1989 arasındaki 30 yılda çekilen 4.936 filmin % 3.7’sine tekabül ediyor.

Toron Karacaoğlu…

20 Ağustos 1930’da Bursa’nın Mudanya ilçesinde dünyaya gelen Toron Karacaoğlu, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947’de İstanbul'a gelerek önce Beşiktaş Halkevi, ardından da Büyükdere Halkevi'nde oyunculuğa başladı.

Bu sıralarda İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda oyunculuk eğitimi alan Toron Karacaoğlu, sınavı kazanarak Şehir Tiyatroları’na girdi.

Türk sinemasının atılım yapmaya başladığı yıllarda daha fazla seslendirme sanatçısına duyulan gereksinim nedeniyle birçok tiyatro oyuncusu ek iş olarak seslendirme sanatçılığı yapmaya başladı. Sesiyle film yapımcılarının dikkatini çeken oyunculardan biri de Toron Karacaoğlu’ydu.

Toron Karacaoğlu, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kuruluşunun 100’üncü yılı nedeniyle düzenlenen galada şarkı söyledi (2014)

Toron Karacaoğlu, Süreyya Duru’nun teklifiyle Orhon Murat Arıburnu’nun yönettiği 1959 yapımı ‘Tütün Zamanı’nda Yılmaz Güney’i seslendirerek seslendirme sanatçılığı kariyerine adım attı.

Şehir Tiyatrolarının 1. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne katılmasıyla ilgili basın toplantısı (2014) Toron Karacaoğlu - Perihan Savaş - Erhan Yazıcıoğlu

Seslendirme sanatçılığındaki başarısıyla kısa sürede Yeşilçam’da nam salan Toron Karacaoğlu, tiyatro çalışmaları nedeniyle birçok teklifi geri çevirmek zorunda kalsa da döneminin en aktif seslendirme sanatçılarından biri oldu.

1966’da Aram Gülyüz’ün teklifiyle sinema oyunculuğuna da başlayan Toron Karacaoğlu, ilk kez “Üsküdar’dan Topkapı’ya”da kamera karşısına geçti.

Ardından da yine 1966 yapımı olan ‘Malkoçoğlu’nda.

İşin ilginç yanı, Toron Karacaoğlu’nun sesinin aynı filmde iki farklı karakterde olmasıydı. Biri; Cüneyt Arkın’ın canlandırdığı ‘Malkoçoğlu’, diğeri ise kendisinin canlandırdığı ‘Mehmet Paşa’ydı.

Toron Karacaoğlu, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında huzurevi sakinlerine anılarını anlattı (2015)

Aynı durum, 1967 yapımı ‘Bir Şoförün Gizli Defteri’nde de yaşandı. Filmde ‘Kemal’i canlandıran Toron Karacaoğlu, aynı zamanda Cüneyt Arkın’ın canlandırdığı ‘Ali’yi seslendirdi.

1970’li yıllarda yoğunluğu nedeniyle oyunculuğu sadece tiyatro sahnelerinde icra etme kararı alan Toron Karacaoğlu, sinemayla olan ilişkisini sadece seslendirme sanatçılığıyla sınırlandırdı.

Tiyatro kariyerinde yaklaşık 150 oyunda sahneye çıkan Toron Karacaoğlu, 1980'de emekli olduktan sonra Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yapmak üzere Almanya’ya taşındı.

Almanya’daki 5 yıllık eğitmenlik kariyerinden sonra Türkiye’ye dönen Toron Karacaoğlu, Tiyatrokare ve Tiyatro Kedi’de yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.

Kariyerinin yeni döneminde iki sinema filmi ve sekiz TV dizisinde rol alan, Erbulak Evi’nde eğitmenlik yapan Toron Karacaoğlu, 23 Ağustos 2018’de 88 yaşındayken hayatını kaybetti.