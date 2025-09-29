Döndükleri mahallelerinde eski evlerin restorasyonun yanı sıra yeni evler de inşa ettiklerini dile getiren Cabbar, şunları söyledi: "Buranın hasreti hep kalbimizde kaldı. Ne elde ettiysek orada bir türlü buranın hasreti gitmediği için memleketimize geri döndük. Burada yaşamayı, burada yatırım yapmayı düşündük. Yakın tarihte burada 10 ev, bir misafirhane bir de havuz yapıldı. Süryaniler buraya gelip hasret gidermek, ev ve yatırım yapmak istiyor. Nereye gitsek memleketimizden vazgeçemiyoruz. Burada huzur var. Hükümet bize avantaj sağladığı için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Buraya geldiğimiz için dünyanın en mutlu insanları olarak görüyoruz kendimizi. Huzur nerede varsa orda gelişme oluyor."