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Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa’da tarihi zafer

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 11. ayağı Fransa’da kariyerinin ilk zaferini elde etti

28.09.2019 - 20:12 | Güncelleme: Motor Sporları
Toprak Razgatlıoğlu

Türkiye’nin yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) ilk zaferini Fransa’da elde etti. Bugün gerçekleştirilen Superbike ilk yarışına 16. başlamasına rağmen iyi bir performans göstererek damalı bayrağı ilk sırada gören Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team’e de ilk zaferini kazandırdı.
Son 5 tura 3. sırada giren Toprak Razgatlıoğlu, Van der Mark kaza yapınca önce ikinci sıraya, son turda da ilk sıraya yükseldi ve 0.240 salise farkla unutulmayacak bir yarış kazandı.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda ilk kez Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, puanını da 248 puana yükseldi.

Toprak, yarışın ardından yaptığı açıklamada, “Bu sezon birçok kez podyumda yer aldım. Artık kazanmak istiyordum ve sonunda yarış başlangıcında gerilerde olmama rağmen kazandım. Türk bayrağımızı göndere çıkarmanın, milli marşımızı tüm dünyaya dinletmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

 

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