Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta ikinci oldu! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta ikinci oldu!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki son etabının ilk yarışını ikinci tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 17:18 Güncelleme: 18.10.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta ikinci oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının ilk yarışında ikinci olarak, 3'üncü dünya şampiyonluğuna yarın sabah Superpole yarışında ulaşmak adına büyük avantaj yakaladı.

        WSBK'de sezonun 12. ve son etabının ilk ana yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 20 turluk ilk yarışına birinci sıradan başladı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yetiştirdiği öğrencisi Toprak'ın ilk yarışını yerinden izledi. İspanya'da birçok vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla yarışı izleyerek, Toprak'a destek verdi.

        REKLAM

        Milli motosikletçi Toprak, İspanya'daki yarışın ilk turlarından itibaren Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ile liderlik mücadelesi verse de damalı bayrağı, Bulega'nın gerisinde ikinci sırada geçti.

        2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, bu sonuçla 3. dünya şampiyonluğu için en yakın rakibi Bulega'nın 34 puan önünde genel klasmanda 600 puana ulaştı. Jerez'de 2. olan ay-yıldızlı sporcu, yarın sabah superpole yarışında sadece 3 puan bile kazansa 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşacak puan farkını aldı.

        Jerez'de sezonun son etabının ilk yarışını Aruba Ducati takımından Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista da üçüncü sırada tamamladı.

        Genel klasmanda 600 puanla Toprak birinci, 566 puanla Bulega ikinci, 308 puanla da Bautista üçüncü sırada yer alıyor. Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da genel klasmanda 25 puanla 21. sırada yer alıyor.

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağındaki ilk yarışı 16. sırada tamamladı.

        Sporcular, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağında, yarın TSİ 12.00'de superpole yarışında, ardından da TSİ 15.00'te sezonun son ana yarışında mücadele edecek.

        Toprak'ın 2025 dünya şampiyonluğu için Superpole yarışında elde edeceği 7'ncilik bile yetecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Mantının 6 hali!
        Mantının 6 hali!
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        Habertürk Anasayfa