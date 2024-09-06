Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası antrenman seansında kaza yaptı
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa 2. antrenman seansında kaza yaptı. Milli pilot kontrol için hastaneye götürüldü. Ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Toprak, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar" ifadelerini kullandı
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer ala milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarış öncesindeki serbest antrenman seansında kaza yaptı.
Hafta sonu şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için piste çıkacak olan Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, serbest antrenman seansı sırasında aracının kontrolünü kaybederek yere düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına çıktı.
Kaza sonrasında antrenman seansı durdurulurken Razgatlıoğlu, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
TOPRAK'TAN "İYİYİM" PAYLAŞIMI
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan milli motosikletçi Topra Razgatlıoğlu, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Toprak Razgatlıoğlu, kontrol amaçlı hastanede olduğunu belirterek, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
13 YARIŞI İLK SIRADA BİTİRDİ
Portekiz'deki sezonun 7. ayak koşusunda yarışları ilk sırada bitiren Toprak, 13 birincilikle üst üste yarış kazanan sporcu rekoruna imza attı.
Pilotlar klasmanında Toprak 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.