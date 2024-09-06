Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası antrenman seansında kaza yaptı - Motor Sporları Haberleri

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası antrenman seansında kaza yaptı - Motor Sporları Haberleri

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2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer ala milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarış öncesindeki serbest antrenman seansında kaza yaptı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa 2. antrenman seansında kaza yaptıpic.twitter.com/uDgTlPdlMK — HT Spor (@HTSpor) September 6, 2024

Hafta sonu şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için piste çıkacak olan Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, serbest antrenman seansı sırasında aracının kontrolünü kaybederek yere düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına çıktı.

Kaza sonrasında antrenman seansı durdurulurken Razgatlıoğlu, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

TOPRAK'TAN "İYİYİM" PAYLAŞIMI 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan milli motosikletçi Topra Razgatlıoğlu, durumunun iyi olduğunu açıkladı. REKLAM Şuan iyiyim kontrol amaçlı hastanedeyim iyi dilekleriniz icin herkese teşekkür ederim ❤️ pic.twitter.com/OjqaHIdnd8 — Toprak Razgatlıoğlu (@toprak_tr54) September 6, 2024 Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Toprak Razgatlıoğlu, kontrol amaçlı hastanede olduğunu belirterek, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 13 YARIŞI İLK SIRADA BİTİRDİ Portekiz'deki sezonun 7. ayak koşusunda yarışları ilk sırada bitiren Toprak, 13 birincilikle üst üste yarış kazanan sporcu rekoruna imza attı.

Pilotlar klasmanında Toprak 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.