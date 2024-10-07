Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonluğu için piste çıkıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu Portekiz'de düzenlenecek 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağında ikinci dünya şampiyonluğunu, sezonun bitimine bir hafta kala ilan edebilir.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan bir önceki etabı 11. ayağı 4.182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, hem kendi yarış kariyeri hem de şampiyona tarihine ait rekorları geliştirmeye devam ediyor.

Kariyerinde toplam 54 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı dünyaya dinleten ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, bu sezon Superbike yarışlarında toplam 21 kez podyuma çıktı. Toprak, 15 kez birincilik, 4 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük kazandı.

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1996 doğumlu sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 216 yarışta mücadele ederken, 136 kez ödül kürsüsüne çıkma sevinci yaşadı.

Toprak, bu sezon şampiyonada üst üste 13'üncü kez podyumun birinci basamağına çıkarak, bu alanda İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'ya ait rekoru geliştirdi. Bu sezon şampiyonanın üst üste kazanma rekorunu da geliştiren Toprak, peş peşe 13 birincilikle tarihi bir başarı yakaladı.

Milli sporcu bu sezon İtalya, İngiltere, Çekya ve Portekiz yarışlarında üst üste 3'er kez galibiyete ulaşan ilk motosiklet yarışçısı unvanının da sahibi oldu.