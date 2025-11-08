Habertürk
        Haberler Yaşam Toprak altından çıkarılan Fin balinasının iskeleti puzzle gibi birleştiriliyor

        Toprak altından çıkarılan Fin balinasının iskeleti yapboz gibi birleştiriliyor

        Mersin'de 4 yıl önce karaya vurduktan sonra gömüldüğü Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ) bahçesinden çıkarılan Fin balinasının iskeleti, yapboz gibi özenle birleştiriliyor. Birleştirme işlemini gerçekleştiren MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, "İşin zor kısmına geçtik. Binden fazla kemik var. Kırılan kemikleri onarıp birleştiriyoruz. Yaklaşık 6 aylık sürede bitirmeyi hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:39
        Topraktan çıkarıldı! Yapboz gibi birleştiriliyor
        Mersin'de 4 yıl önce sahile vurduktan sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçeye gömülen 16 metrelik Fin balinasının iskeleti, yapılan kazıyla gün yüzüne çıkarıldı.

        Yaklaşık bin parçalı balinanın iskeleti, kampüs bahçesinde MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas öncülüğünde özenle birleştiriliyor.

        #resim#1310566#

        Toprak altından çıkarılan balina iskeletinin birleştirme aşamasının devam ettiğini belirten Prof. Dr. Ayas, işin zor kısmına geçtiklerini söyledi.

        Tüm iskelet parçalarını çıkardıklarını anlatan Prof. Dr. Ayas, "Bu aslında bir başarı. Çok büyük kemiklerin yanında küçük kemikler de var. Zorluk, balinanın kemiklerinde kırıkların çok olması. Bine yakın parça var. Yoğun bir çalışma var. 6 ay gibi hedefimiz var. Bu haliyle birlikte eğitim materyali olarak kullanıyoruz. Buraya çok sayıda öğrenci geliyor. Çalışmalardan keyif eliyoruz. Puzzle gibi düşünün. Her bulduğumuz parçada seviniyoruz. Daha önce yunus, deniz kaplumbağası birleştirdik ama bu büyüklükteki bir deniz memelisini ilk defa çalışıyoruz. Büyük kemiklerinin olması avantaj ancak kırıklarının çok olması da dezavantaj" diye konuştu.

        "KIRIĞIN TİPİNE GÖRE İŞLEM YAPIYORUZ"

        Kemikleri birleştirdikten sonra macunla kaplama işlemi yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Ayas, "Bazı parçalı kırıklarda elyaf, polyester gibi malzemeler de kullanabiliyoruz. Çok komplike bir iş. Sadece bantlayıp geçmiyoruz, kırığın tipine göre çeşitli işlemler yapıyoruz. Bunların uygulanma süreci bizim için de yeni bir şey oldu. Ustalardan bunların eğitimini aldık. Macun nasıl geçilir, polyester nasıl kullanılır diye" dedi.

        "ÇOK HEYECANLANDIRDI"

        Hem balinanın çıkarılma hem de birleştirme çalışmasına katılan MEÜ Fen Fakültesi Biyoloji bölümü öğrencisi Ayşe Alkaş ise kemiklere dokunmanın, bir araya getirmenin heyecanlı olduğunu söyledi. 1 haftalık kazı çalışmasının ardından bütün kemikleri çıkardıklarını söyleyen Alkaş, "Şu an kemiklerini birleştirme aşamasındayız. Çalışma beni çok heyecanlandırdı. Böyle bir çalışmaya öğrencilerin de aktif olarak katılması çok güzel. Burada kemik yapısını, kemiklerin nasıl birleştirileceğini görüyoruz. İlk defa kemiklere çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

        #Fin balinasının iskeleti
        #Mersin
        #balina iskeleti
