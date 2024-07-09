Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz olacak | Son dakika haberleri

        Toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz olacak

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma ücretsiz olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 01:25 Güncelleme: 09.07.2024 - 01:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Resmi Gazete
        #15 temmuz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uraloğlu Habertürk'e konuştu
        Uraloğlu Habertürk'e konuştu
        Konteyner sitede yangın! 25 dükkan hasar aldı
        Konteyner sitede yangın! 25 dükkan hasar aldı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Milei'den "sosyalizm" eleştirisi
        Milei'den "sosyalizm" eleştirisi
        Babasına ulaşamayınca itfaiye müdahale etti
        Babasına ulaşamayınca itfaiye müdahale etti
        Sürpriz teklif!
        Sürpriz teklif!
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        "Yarışta kalmaya kararlıyım"
        "Yarışta kalmaya kararlıyım"
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Habertürk Anasayfa