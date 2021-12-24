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Toplu taşıma zammı ne zaman geliyor? Ulaşım zammı başlama zamanı

Toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor? Ulaşım zammı başlama tarihi

Toplu taşıma zamları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Vatandaşlar zamların ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu. İşte konuya ilikin bilinmesi gerekenler...

24.12.2021 - 20:59 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam talebi oy birliğiyle kabul edildi. Bu gelişmenin ardından İETT'ye zam geldi mi ve akbil fiyatları arttı mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, değişti mi? İşte, İstanbul toplu ulaşım zammı hakkında bilgiler

    KARAR VERİLDİ 

    UKOME Aralık ayı Olağanüstü toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

    Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü.

  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapılması teklif edildi.

    Oylama ile zam teklifi kabul edildi.

  • ZAM NE ZAMAN UYGULANACAK? 

    Yüzde 36 zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 kuruştan 7 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı.

  • Zamlı tarifenin yıl başından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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