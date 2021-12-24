Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam talebi oy birliğiyle kabul edildi. Bu gelişmenin ardından İETT'ye zam geldi mi ve akbil fiyatları arttı mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, değişti mi? İşte, İstanbul toplu ulaşım zammı hakkında bilgiler

KARAR VERİLDİ

UKOME Aralık ayı Olağanüstü toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü.