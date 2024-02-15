Toplu katliamcı Breivik Norveç'te insan hakları davasını kaybetti

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Norveçli kitle katliamcısı Anders Behring Breivik, hücresinde izole edildiği ve hücresinin dışında geçirdiği zamanın da günde 1 saatle sınırlandırıldığını iddia ederek, cezaevindeki tecridine son verilmesi için Norveç devletine karşı yaptığı başvuruyu kaybetti.

2011'de bombalı ve silahlı saldırılarda 77 kişiyi öldüren aşırı sağcı fanatik, Ocak ayında cezaevi koşullarının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle devlete dava açmıştı.

Breivik, 2012 yılında hapse atılmasından bu yana tek başına tutulmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca insanlık dışı muamele anlamına geldiğini iddia ediyor.