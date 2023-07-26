Toni Kroos'tan Arda Güler'e övgüler: Büyük konuşmam ama...

"SADECE YETENEK YETMEZ!"

"Arda Güler, burada başarılı olmak için çok istekli. Ama diğer yandan büyük açıklamalara karşı biraz temkinli olmak lazım. Çünkü çok örneğini gördük ve beklentileri tam olarak yerine getiremediler. Özellikle bu kulüpte birinin başarılı olup olmadığını belirleyen başka konular da var. Bu sadece yetenek, teknik ya da şut ile ilgili değil."