Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Toni Kroos'tan Arda Güler'e övgüler: Büyük konuşmam ama... - Futbol Haberleri

        Toni Kroos'tan Arda Güler'e övgüler: Büyük konuşmam ama...

        Real Madrid'in 33 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte Kroos'un açıklamaları...

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Real Madrid'in tecrübeli ismi Toni Kroos, yeni takım arkadaşı Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        • 2

          "ARDA BÜYÜK YETENEK!"

          "Arda Güler'in yaşına göre gerçekten büyük bir yetenek olduğunu görüyoruz. Çok iyi bir sol ayağı var. Bunu zamanla daha çok göreceksiniz. Sol ayağıyla çok iyi şutlar çekiyor ve teknik olarak da gerçekten olağanüstü özelliklere sahip. Özellikle de dar alanlarda. Bunun çok iyi ve akıllıca bir transfer olduğuna düşünüyorum. Özellikle de gelecek için."

        • 3

          "Büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda 'Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?' diyorsunuz.

        • 4

          "SADECE YETENEK YETMEZ!"

          "Arda Güler, burada başarılı olmak için çok istekli. Ama diğer yandan büyük açıklamalara karşı biraz temkinli olmak lazım. Çünkü çok örneğini gördük ve beklentileri tam olarak yerine getiremediler. Özellikle bu kulüpte birinin başarılı olup olmadığını belirleyen başka konular da var. Bu sadece yetenek, teknik ya da şut ile ilgili değil."

        • 5

          "BÜYÜK KONUŞMAM AMA..."

          "Fiziksel olarak ne kadar güçlüyüm? Sorunlarla nasıl başa çıkıyorum? Sakatlanmaya ne kadar yatkınım? Kulüpte olan baskıyla nasıl başa çıkabilirim? Böyle bir takımda kendimi kanıtlamak için ne kadar iddialıyım? Bu soruların cevabını bulmak hemen kolay olmuyor. Büyük konuşmam ama onun özel bir futbol yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum."

        • 6

          "SÜREKLİ SORUYOR, BU İYİ!"

          "Arda Güler çok yetenekli. Sürekli 'Bunu nasıl yapıyorsun, bu pası nasıl verdin?' diye soran yeteneklerden biri. Çok iyi olduğunu ve püf noktalarına ihtiyacı olmadığını düşünen 18 yaşında çok fazla futbolcu var. Ama Arda, öyle değil, öğrenme zihniyetine sahip."

        • 7
        • 8
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"