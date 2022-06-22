LEONARDO DICAPRIO İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Toni Garrn en medyatik ilişkisini ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile yaşamıştı. İkili, bir buçuk yıllık bir birlikteliğin ardından 2014'te ayrılıp ardından 2016'da tekrar bir araya gelmişti. Ancak Garrn ve DiCaprio, bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.