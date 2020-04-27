Tomografi; vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yarayan X- ışınları kullanılarak uygulanan radyolojik teşhis yöntemidir.
Tomografi çekilirken yapılması gerekenler;
- Öncelikle tomografi çekiminden önce bol ve rahat giysiler giyilmelidir.
- Görüntü alımlarını engelleyecek küpe, piercing vb. nesnelerin vücuttan uzaklaştırılması gerekmektedir.
- Kontrast maddesi uygulanmadan çekilecek tomografi için başka bir hazırlık yapılması gerekmemektedir.
- Eğer tomografi çekiminin ilaçlı olarak çekilmesi istenirse; öncelikle tomografi sırasında verilecek kontrast maddesine karşı kişinin alerjisi olup olmadığı tetkik edilmektedir.
- Eğer böbrek, kalp, tiroid ve astım rahatsızlığı bulunuyorsa öncesinde doktora bildirilmelidir.
- Sonrasında yapılacak ilaçlı tomografi için hastanın koşulları kabul ettiğine dair yazılı izin belgesi imzalamaları istenebilmektedir.
- Hamile olduğundan şüphe eden bayanlar öncesinde bunu mutlaka söylemelidirler. Bu durumda bebeğin radyasyona maruz kalmaması için farklı bir görüntülenme yöntemi tercih edilebilmektedir.
- Tomografi çekilen cihaz tünele benzeyen, ortasında hastanın uzanması için yukarı ve aşağı doğru hareket eden sedye biçiminde bir kısım bulunmaktadır.
- Hastanın hazırlıkları tamamlandıktan sonra bu sedye şeklindeki kısma uzanarak, düz bir şekilde yatmaktadır.
- Yatmış olduğunuz sedye biçiminde düzenek tünelin içine doğru ilerleyerek orada durmaktadır.
- İşlem başladığı andan itibaren bazı tıkırtılar duymanız mümkündür. Bu da cihazın çalışmasından kaynaklanan bir durumdur.
- İşlem sırasında tamamen yalnız bulunmaktasınız. Fakat acil durumlar veya işlemin bitmesi durumunda teknisyen kişi sizinle mikrofon yoluyla iletişime geçmektedir.
- Tomografi çekimi yapılması uygulanan röntgen uygulamasından farklı olmaktadır. Bu uygulamada beyin ve kafatasından değişik açılarda x ışınları geçmekte ve özel düzenekler ile farklı dokuların emdiği radyasyon miktarı ölçülür. Hareketsiz yatılan süre içerisinde cihazın dairesel olarak hareket eden kısımları x ışınları göndererek, görüntü kaydetmektedir.
- Sonrasında tomografi cihazına bağlı bilgisayarlı özel bir program dokuların emdiği radyasyon arasında bulunan farklılıkları kullanıp, beyin ve baş bölgesinin kesitsel görüntülerinin oluşmasını sağlamaktadır.
- Tomografi çekimi mutlaka radyoloji merkezlerinde ve hastanelerde yapılmalıdır.
- İşlem sürerken hiçbir şekilde hareket etmemeniz gerekmektedir.
- Eğer yapılacak işlem de hastanın kan damarları ve dokularının daha iyi görüntülenmesi istenmekteyse; kontrast maddesi kol yada eldeki bir damara enjeksiyon yoluyla yerleştirilerek yapılmaktadır.
- Çekilecek tomografi süresi doktorunuz almak istediği görüntü sayısına yönelik olarak 2 dakika ile 45 dakika arasında değişiklik gösterebilmektedir.
- Tomografi cihazı durduğunda hemen kalkmamanız, işlemi yapan yetkilinin görüntüleme işleminin yeterli olduğuna ve kalkabileceğinizi söylediğinde yapılmalıdır.
Tekrar aynı işlemin yapılmaması için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
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