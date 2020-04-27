Tomografi; vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yarayan X- ışınları kullanılarak uygulanan radyolojik teşhis yöntemidir.

Tomografi çekilirken yapılması gerekenler;

Tekrar aynı işlemin yapılmaması için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.