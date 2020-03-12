Tom Hanks sosyal medyadan yaptığı duyuruda eşiyle birlikte halsizlik ve hafif ateş şikayeti nedeniyle doktora gittiklerini ve yapılan testler sonucu corona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Tom Hanks kimdir?

Thomas Jeffrey Hanks 9 Temmuz 1956 doğumlu Amerikalı aktör ve sinemacı. Hanks, Splash (1984),Bachelor Party (1984),Big (1988),Turner & Hooch (1989),Kendi Ligi (1992),Seattle'da Uykusuzluk (1993 ) gibi filmlerde komedi ve dramatik rolleriyle tanınır. ),Philadelphia (1993),Forrest Gump (1994),Apollo 13 (1995),Mail'iniz Var (1998),The Green Mile (1999),Cast Away (2000),Perdition Yolu (2002),Cloud Atlas (2012),Kaptan Phillips (2013),Tasarruf Bay Banks (2013),Sully (2016) ve Mahallede Güzel Bir Gün (2019). Ayrıca Robert Langdon filmlerinde rol aldı ve Oyuncak Hikayesi film dizisinde Şerif Woody'yi seslendirdi. Dünya çapında en popüler ve tanınabilir film yıldızlarından biridir ve yaygın olarak Amerikan kültürel simgesi olarak kabul edilmektedir.

Tom Hanks kişisel hayatı

Hanks, 1978'de Amerikalı aktris Samantha Lewes ile evlendi. Bir oğlu, aktör Colin Hanks (1977 doğumlu),ve bir kızı Elizabeth Hanks (1982 doğumlu) vardı. Hanks ve Samantha Lewes 1987'de boşandı.

1981'de Hanks, aktris Rita Wilson ile TV komedisi Bosom Arkadaşlar (1980-1982) dizisinde bir araya geldi . 1985'te Gönüllüler setinde yeniden bir araya geldiler. Wilson Yunan ve Bulgar asıllı ve üyesi olan Rum Ortodoks Kilisesi . Hanks onunla evlenmeden önce inancına döndü. Hanks ve Wilson 1988'de evlendi ve iki oğlu var. En büyüğü Chester Marlon "Chet" Hanks, Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı'nda bir öğrenci olarak küçük bir rol oynadı ve 2011 yılında bir rap şarkısı yayınladı. En gençleri Truman Theodore 1995'te doğdu. Hanks, ailesi ile birlikte Los Angeles , California , ve Ketchum, Idaho'da yaşıyor.

Hanks kiliseye aktif olarak katılır. “Kiliseye gittiğimde -ve kiliseye gittiğimde- gizemi düşündüğümü söylemeliyim. 'Neden?' 'neden insanlar oldukları gibi' ve 'neden iyi insanlara kötü şeyler oluyor' ve 'neden kötü insanlara iyi şeyler oluyor' ... ... gizem, neredeyse tüm insanlığın büyük birleştirici teorisi olduğunu düşünüyorum. ."

7 Ekim 2013'te David Letterman ile yapılan Geç Gösteri'de Hanks, Tip 2 diyabet hastası olduğunu açıkladı.

Kasım 2019'da, Hanks'ın Fred Rogers'ı canlandırdığı bir drama filmi olan Mahalle Güzel Bir Gün'ün yayınlanmasından kısa bir süre önce Hanks , Ancestry.com aracılığıyla , kendisi ve Rogers'ın her ikisi de Johannes Meffert'in (1732-1795) altmış kuzenleri olduğunu öğrendi. Hesse , Schöneck'te doğan ve 18. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden, Kentucky'ye yerleşen ve soyadını Mefford olarak değiştir.

27 Aralık 2019 tarihinde, Yunanistan Cumhurbaşkanı , Prokopis Pavlopulos , bu nedenle onu bir yapım Tom Hanks onursal doğallaştırılmasını işaretleme resmi kağıtları imzaladı Yunan vatandaşı.

Hanks aşkın meditasyon uygular ve Mary-Louise Parker ile David Lynch Vakfı tarafından organize edilen travma sonrası stres bozukluğu mağdurları için bir yardım yemeğine katılır, "Öğleden sonra 3 ile 7 arasında ufalandım Hiçbir şey için iyi değildim, okuyamadım; telefonda konuşamıyordum; iş yapamıyordum, gerçekten dört saat verimsizdi ve şimdi meditasyonla en verimli saatler benim günüm.

12 Mart 2020 tarihinde, Hanks o ve karısı açısından pozitif çıktığını açıkladı COVID-19 çekerken Elvis in Queensland, Avustralya. Gold Coast Üniversitesi Hastanesi'ne bakım için kabul edildi. Hanks, Baz Luhrmann'ın yönettiği filmde Albay Tom Parker'ın rolünü oynuyordu .