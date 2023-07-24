Tom Cruise ve Christian Bale, İstanbul'da

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Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’ serisinin ikinci bölümünün çekimleri için yönetmen Christopher McQuarrie ile birlikte mekân bakmaya İstanbul'a geldi.

Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı, Tom Cruise ve film ekibinin inceleme yapması için açıldı. Cruise ile McQuarrie, Tarihi Yarımada'daki hanları da gezdi.

Tom Cruise'un yanı sıra başka bir Hollywood yıldızı olan; 'Makinist', 'Batman', 'The Fighter' filmleriyle tanınan Christian Bale de İstanbul'a geldi. Tarihi Yarımada'yı ziyaret eden ünlü oyuncu, Kapalıçarşı'nın çatısında poz verdi.