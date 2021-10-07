İtalyan basınında çıkan habere göre Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan, Süper Lig'e dönmek istiyor. Udinese'nin yeni kontrat yapmayacağı Tolgay Arslan, ocak ayından itibaren istediği takımla transfer görüşmesi yapabilecek.

Konuyla ilgili menajerine talimat veren Tolgay Arslan'ın hedefindeki takım ise Trabzonspor. Daha önce kapısından döndüğü bordo-mavililerde forma giymek isteyen Tolgay Arslan'ın menajerine bu yönde talimat verdiği iddia ediliyor. Öte yandan haber detayında Trabzonspor'un da bu transfer için görüşmelere başladığı belirtildi.