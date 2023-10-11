"İŞ OLSUN DA ALLAH ÇEKTİRSİN"



Son zamanlarda oyuncular arasında tartışma konusu olan setlerin yoğun geçmesiyle ilgili düşünceleri sorulan Tolgahan Sayışman, "Televizyonda çalışıyorsanız hayatınızın çok ciddi bir bölümünü setlere harcıyorsunuz. Ben bu yüzden yapımcılığa geçtim. Benim de çok daraldığım zaman oldu ama bu şükürsüzlük ya da şikâyet olarak algılanmasın. Oyuncular arasında bir söz vardır; 'İş olsun da Allah çektirsin' deriz" ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram