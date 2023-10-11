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        Haberler Magazin Tolgahan Sayışman: Şikayet olarak algılanmasın - Magazin haberleri

        Tolgahan Sayışman: Şikâyet olarak algılanmasın

        Tolgahan Sayışman, "Televizyonda çalışıyorsanız hayatınızın çok ciddi bir bölümünü setlere harcıyorsunuz. Ben bu yüzden yapımcılığa geçtim. Benim de çok daraldığım zaman oldu ama bu şükürsüzlük ya da şikâyet olarak algılanmasın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 08:14 Güncelleme: 11.10.2023 - 08:14
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, Etiler'deydi. Bir klinikten çıkarken görüntülenen Sayışman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        • 2

          "SEKTÖRÜN BİR TARAFINDA MUTLAKA OLURUM"

          Tolgahan Sayışman, "Sektörün bir tarafında mutlaka olurum. Bazen yapımcı olurum, bazen oyuncu olurum, bazen de ticarete atılırım" dedi.

        • 3

          "ÇOK MUTLU OLDU"

          Saçlarını yeni bir iş için kısalttığını söyleyen Sayışman, "Almeda, kısa saçı bana daha çok yakıştırdığı için çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "ONLARLA YAŞAMAK ÇOK GÜZEL"

          Çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Tolgahan Sayışman, "Bol bol oyun oynuyorlar, uyutmuyorlar. Şaka bir yana onlarla olmak ve yaşamak çok güzel" şeklinde konuştu.

        • 5

          "İŞ OLSUN DA ALLAH ÇEKTİRSİN"

          Son zamanlarda oyuncular arasında tartışma konusu olan setlerin yoğun geçmesiyle ilgili düşünceleri sorulan Tolgahan Sayışman, "Televizyonda çalışıyorsanız hayatınızın çok ciddi bir bölümünü setlere harcıyorsunuz. Ben bu yüzden yapımcılığa geçtim. Benim de çok daraldığım zaman oldu ama bu şükürsüzlük ya da şikâyet olarak algılanmasın. Oyuncular arasında bir söz vardır; 'İş olsun da Allah çektirsin' deriz" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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