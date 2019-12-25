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Geçtiğimiz aylarda baba olan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle Mardin'e gitti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği '3. Aralıksız Kültür Sanat Edebiyat Günleri' kapsamında Mardinli gençlerle buluşan Sayışman'a Erkan Avcı, Alphan Dikmen ve Çağrı Bingüller de eşlik etti.

Başarılı oyuncuya organizasyona verdiği destekten dolayı Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından bir de plaket takdim edildi.