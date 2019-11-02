Tolgahan Sayışman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Oğlumuz Efehan'ın geçirdiği operasyon sırasında ve sonrasında arayarak, mesaj atarak, çiçek göndererek, iyi dileklerini bizlerle paylaşan tüm tanıdıklarımıza; başta ameliyatı gerçekleştiren doktorumuz olmak üzere hemşiresinden hasta bakıcısına, bizlerle ilgilenen tüm hastane personeline; ayrıca bizleri şahsen tanımasa da bizi severek takip eden, dualarını bizlerden esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler.