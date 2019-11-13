"AYRILIK YOK"

Gazetecilerin, "Sürekli ayrıldığınız yönünde haberleri çıkıyor. Şu anda da birliktesiniz. İlişkiniz hakkında kısa bir şeyler söyler misiniz?" sorusuna Sarıtaş, "Ayrılık yok. Her şey yolunda. Görünen köy kılavuz istemez" diyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.