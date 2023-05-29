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Haberler Magazin Tolga Sarıtaş: İlişkimiz çok güzel gidiyor - Magazin haberleri

Tolga Sarıtaş: İlişkimiz çok güzel gidiyor

Sevgilisi Zeynep Mayruk ile birlikte Kuruçeşme'de görüntülenen Tolga Sarıtaş, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Özel hayatı çok konuşmayı da sevmiyorum ama her şey yolunda" dedi

Giriş: 29.05.2023 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
Tolga Sarıtaş: İlişkimiz çok güzel gidiyor - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk, Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda birlikte vakit geçiren ikili, güzel havanın keyfini çıkardı.

Aralık ayından beri ekranlara ara veren Tolga Sarıtaş, "Okuduğum bir şeyler var ama henüz bir işe karar vermiş değilim. Önümüz yaz. Yeni sezona daha var. Duruma göre karar vereceğim" dedi.

"ASLOLAN SENARYO"

Son dönem revaçta olan dijital platformlara bakış açısı sorulan Sarıtaş, "Aslolan burada senaryo... 'Dijital' veya 'televizyon' diye ayırmıyorum. Tabii ki artıları ve eksileri vardır. Projenin okuduğumda bana hissettirdiği ilk planda daha önemli" şeklinde konuştu.

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Yaz planları arasında sevgilisi Zeynep Mayruk ile Çeşme tatili olduğunu söyleyen oyuncu, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Özel hayatı çok konuşmayı da sevmiyorum ama her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

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