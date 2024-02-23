Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı
Tolga Sarıtaş, yaklaşık 5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Zeynep Mayruk ile nişanlandı
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Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, dün akşam ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.
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Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, geceye ait kareleri ise sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Yayımlanan fotoğraflarda Zeynep Mayruk'un nişan gecesinde transparan detayları olan beyaz dantelli bir takım giymeyi tercih ederken, Tolga Sarıtaş'ın da düz siyah bir takım elbise giydiği görüldü.