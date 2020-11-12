Geçtiğimiz aylarda aylık 8 bin dolar kazandığını açıklayan Karel ise o takipçisine "Kamyoncu oldum, hoşuna mı gitti kardeş? Dikkat et, bu kamyocu bir aylık kazancıyla bütün sülalene hayatı boyunca burs verir. Haberin olsun" şeklinde yanıt verdi.