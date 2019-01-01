Tokyo’da yeni yılın ilk dakikalarında aracıyla trafiğe kapalı alana giren bir şüpheli, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Popüler bir alışveriş ve eğlence bölgesi olan Harajuku’daki Takashita Caddesi’nde eğlenen kalabalığın üzerine aracını süren Kazuhiro Kusakabe, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin gözaltına alındığı sırada terör eylemi gerçekleştirdiğini söylediği iddia edilirken, daha sonra cinayete teşebbüs suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Olayda yaralanan 8 kişiden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili terör bağlantısı araştırılıyor.