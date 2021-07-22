2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında düzenlenecek İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları yayın akışı...
TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?
2020 Tokyo Olimpiyatları için sayılı zaman kaldı. Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz ve 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Tokyo Olimpiyatları’ına 200’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak. Türk sporu, kendi olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak.
TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2020 Tokyo Olimpiyatları; Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edilebilecek.
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ
Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak.
Açılış ve kapanış törenlerinin yapılacağı Olimpiyat Stadı aynı zamanda atletizm ve futbola da ev sahipliği yapacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak.
Organizasyonda 200 metre sırtüstünde havuza girecek 18 yaşındaki Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki Merve Tuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.
Önceki olimpiyatlarda 1 kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya emanet edilecek.
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