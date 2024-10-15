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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında son başvuru tarihi nedir, kimler katılabilir, ödeme planı nasıl?

        TOKİ kampanyasında son günler! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında son başvuru tarihi nedir?

        TOKİ'nin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günlere girildi. TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabiliyor. Peki, kimler TOKİ kampanyasına katılabilir, son gün ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 07:42 Güncelleme: 15.10.2024 - 07:42
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        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı borçlarına ilişkin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası bitmek üzere. Aynı şekilde, kampanyada borcun tamamını kapatamayacak olanlar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25'ini ödedi takdirde yine yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Peki, kimler TOKİ kampanyasına katılabilir, son gün ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?

          2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satın alınan konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabiliyor.

        • 3

          BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYANLAR DA İNDİRİMDEN YARARLANABİLİR

          Borcun tamamını kapatamayacak olanlar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalara yapılıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

        • 4

          TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          TOKİ, yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim 2024 tarihinde sona eriyor.

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