TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlanacak. Borcunun tamamını ya da bir kısmını kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Konu ile ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri ise TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru ekranı ve şartları için arama motorlarına yöneldi. Peki 2024 TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, şartları nelerdir?