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TOKİ BAŞVURU SAYISI AÇIKLANDI! TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa e-Devlet ile 2022 TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvuru yaptı?

TOKİ'ye rekor başvuru! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa 2022 TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvuru yaptı?

Tarihin en büyük sosyal konut projesi ile uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 15 Eylül günü itibarıyla başladı satışa çıkarıldı. 2+1 ve 3+1 daire sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar, kaç kişinin TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yaptığını araştırıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 81 il e-Devlet ile TOKİ başvuru sayısı...

15.09.2022 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ başvuruları 14 Eylül Çarşamba günü itibarıyla başladı. Dar ve orta gelirli binlerce vatandaş 3+1 ve 2+1 daire başvuru işlemlerini HalkBank, Ziraat Bankası şubelerinden ve e-Devlet üzerinden 31 Ekim gününe kadar gerçekleştirebilecekler. Büyük ilgi gören projeyle ilgili olarak "2022 TOKİ sosyal konut projesine kaç kişi başvuru yaptı?" sorusu gündeme geldi. İşte,  İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer iller TOKİ sosyal konut başvuru sayısı...

  • TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

  • TOKİ SOSYA KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    T.C. vatandaşı olması,

    Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

    Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

    İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

    Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

    Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

    Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

  • TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliecek.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün detaylarını açıkladığı sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim'e başvurular 1 milyon 565 bine ulaştı.

     

    Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün ilk olarak 10.30 itibarıyla İlk Evim İlk İş Yerim projesine 92 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Daha sonra 11.00'da rakamın 141 bine, 11.45'te ise 207 bine ulaştığını bildirdi. 12.45 itibarıyla başvuru sayısı 224 bini aştı. Saat 17.45'te ise toplam başvuru sayısının 507 bini geçtiğini söyledi.

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