TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. 16 Mart itibarıyla başlayan TOKİ İstanbul kura çekimi 19 Nisan'da sona erecek. 29 Mart'a kadar sürecek Tuzla çekilişinin ardından sırayla Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'in kura çekimi gerçekleştirilecek. 20.920 bin hak sahibinin belirleneceği TOKİ Tuzla kura çekimi noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte, 20 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve kura sonuçları sorgulama ekranı...