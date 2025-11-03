Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ örnek evler nasıl olacak? TOKİ 500 bin sosyal konut örnek daireler ve özellikleri

        TOKİ örnek evler nasıl olacak? TOKİ 500 bin sosyal konut örnek daireler ve özellikleri

        TOKİ 500 bin sosyal konut için düğmeye bastı. TOKİ'nin 500 bin konut projesi için başvurular 10 Kasım'da başlayacak ve 19 Aralık'a kadar başvuru yapmak mümkün olacak. Toplu Konut evleri için 2+1, 1+1 örnek daireler görüntülendi. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut örnek daireler ve özellikleri nasıl olacak?

        Giriş: 03.11.2025 - 17:44 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:44
          TOKİ örnek evler merak ediliyor. TOKİ’den 500 bin kişiyi ev sahibi yapacak olan sosyal konut projesinde evlerin nasıl inşa edileceği ve oturum planları belirlendi. İşte, TOKİ örnek daireler

          EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

          "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

          Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak.

          Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

          İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

          İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

          İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

          İnşa edilecek evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak.

          Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

          TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUTLARA KİMLER BAŞVURABİLİR?

          18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak.

          Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

