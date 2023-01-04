TOKİ kura takviminin güncellenmesiyle ilk kuralar Hatay ve Ankara'da çekiliyor. 13 Ocak tarihine kadar devam edecek. 5. etap kura çekişlerinde hangi ve ilçelerin öncelikli olarak yer aldığı merak ediliyor. Peki, 5. etap ile hangi ilde kuralar ne zaman ve ayın kaçında çekilecek? İşte il il TOKİ kura tarihleri ile 2023 TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası...