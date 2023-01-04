TOKİ 4. ETAP KURALARI TAMAMLANDI!
Tarihin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının 19 Aralık Pazartesi günü itibarıyla tamamlandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
TOKİ KURA ÇEKİMLERİ 45 İLDE SONA ERDİ
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.