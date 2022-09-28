Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde 250 bin ev yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtğimiz günlerde projenin detaylarını paylaştı. TOKİ, 5 yılda toplam 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin işyerini satılşa suncak. Bilindiği üzere hak sahipleri başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Peki, TOKİ Sosyal Konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...