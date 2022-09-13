Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor.
Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.
Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak.
Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor.
Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.
Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor.
Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.
Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak. Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.
Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.
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