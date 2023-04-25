TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında başvuru işlemlerini tamamlayanların gündeminde yer alıyor. TOKİ arsa kura çekilişinin ardından İzmir'in Torbalı, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk, Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçelerinde toplamda 4 bin 900 müstakil arsanın hak sahipleri belirlenecek. 25 Nisan 2023 Salı TOKİ arsa kura çekimi canlı izleme ekranı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden takip edilecek. İşte 25 Nisan TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...