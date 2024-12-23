TOKİ İstanbul'da 153 konut ve 71 iş yerini satışa çıkarıyor! Müzayede ne zaman yapılacak?
TOKİ, İstanbul'da 153 konut ve 71 iş yerini satışa çıkarıyor. Bir gün sürecek açık artırmaya katılım çevrim içi olarak da sağlanabilecek ve müzayede ile ilgilenenlerin katılım teminatı ödemesi gerekecek. İşte, TOKİ İstanbul satışı hakkında detaylar...
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TOKİ, İstanbul'da 153 konut ve 71 iş yeri müzayedesi gerçekleştirecek. Müzayedeye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin teminat bedeli ödemesi gerekiyor. İsteyenler, açık artırmaya uzaktan katılım da sağlayabilecek. İşte, TOKİ İstanbul konut ve iş yeri satışı hakkında tüm detaylar...
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TOKİ 153 KONUT 71 İŞ YERİ MÜZAYEDESİ NE ZAMAN?
Müzayede 30 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da yapılacak.
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TOKİ MÜZAYEDESİ NEREDE OLACAK?
Müzayede adresi şöyle; TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul.
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ÖDEME PLANI NEDİR?
Katılımcılar istedikleri taşınmazı yüzde 25 peşin, kalanını ise 60 ay vade ile alabilir.