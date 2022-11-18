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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir il il kura çekim tarihleri! TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir il il kura çekim tarihleri!

TOKİ sosyal konut projesinde 31 Ekim tarihinde sona eren başvuruların ardından, konut projesine başvuru yapan vatandaşlar kura çekim tarihini beklemeye beklemeye başladı. TOKİ kuraları Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde başlarken, İstanbul, Ankara, İzmir'de ne zaman başlayacağı kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte il il TOKİ kura çekim tarihleri ve sonuçları...

Giriş: 18.11.2022 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ konut projesinde kuralar başladı. 31 Ekim tarihine kadar başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmayı sürdürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ kura takvimini paylaşırken, kura tarihleri de açıklık kazanmış oldu. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir il il kura çekim tarihleri! 

  • 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

    İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında beklenen haberi verdi.

    2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirildi.

  • KURA TARİHLERİ HAFTALIK OLARAK AÇIKLANACAK!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. İlk kuralar çekilirken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.

     

  • İKİNCİ ETAP KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimin ikinci etabı da 11 ilde bugün Kilis ve Muş ilerinde başlıyor. 17-28 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

  • Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

    7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

    8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

    9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

    10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

    11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

    15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

    16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut 

    17 Kasım Perşembe: Muş 1.150 konut 

    18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut

    19 Kasım Cumartesi: Erzurum 1.555 konut

    20 Kasım Pazar: Erzurum 755 konut için kura çekimi yapılacak.

    21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

    22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

    23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

    26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

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