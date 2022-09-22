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TOKİ Evleri Borcu Bitmeden Kiraya Verilir mi? TOKİ Evleri Borç Bitmeden Satılır mı, Ne Zaman Satılabilir?

TOKİ evleri borcu bitmeden kiraya verilir mi, satılır mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesini başlatan TOKİ, milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak. Başvuruların başlamasının ardından detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gören TOKİ konutları hakkında merak edilenler arasında "TOKİ evleri borcu bitmeden kiraya verilir mi, satılır mı?" sorusu da yer aldı. İşte detaylar…

22.09.2022 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • 81 ilde yapılacak TOKİ konut projesinin detayları belli oldu. Milyonlarca vatandaş başvuruda bulunurken evler hakkında merak edilenler gündemdeki yerini almaya devam ediyor. 14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Ülke genelinde başlatılan konut projelerinde detaylar merak konusu oldu. Araştırılan konulardan birisi de TOKİ’den ev almaya hak kazananların ödemeleri bitmeden evlerin kiraya verilip verilmeyeceği oldu. Peki, TOKİ evleri borcu bitmeden kiraya verilir mi? TOKİ evleri borç bitmeden satılır mı, ne zaman satılabilir? İşte detaylar…

  • TOKİ EVLERİ BORÇ BİTMEDEN SATILABİLECEK Mİ?

    TOKİ'den ev alma hakkı kazanan vatandaşlar ev taksitleri bitmeden satış gerçekleştiremeyecek.

    TOKİ konutları hakkında merak edilenleri cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Proje, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz" dedi.

  • TOKİ EVLERİ KİRALANABİLİR Mİ?

    TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

  • TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ evlerinin borcu bitmeden satılamayacağını söyledi. Satış hakkının olmayacağını belirten Bulut, ancak borcu kapatma imkanı verdiğimiz zaman ev satışa sunulabilecek diyerek bu zamana kadar satış imkanının olmadığını belirtti.

  • Satış imkanı bulunmayan evlerin kiraya verilmesine müsaade edildiği bildirildi. Bulut söz konusu kiraya vermeyle ilgili olarak "Borcu bitmeden satamazsın. Borcunu kapatma imkanı vermediğimiz sürece borcunu kapatıp da satamaz aslında. Yani dolayısıyla biz belki 3-4 yıl boyunca borcunu kapatmasına müsaade etmeden biz o satış yapma imkanını elinden alacağız. Burada esas olan şey "Evin yok, evinde otur." Hatta burada önceden kiralama hakkı vermiyorduk ama burada dedik ki; alan kişi kiraya versin belki başka şehre taşınır, başka bir semte taşınır. Evi yoktu, kendisi de bir başka yere gittiği zaman kiraya gidecek." ifadelerini kullandı.

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