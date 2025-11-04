TOKİ başvuru tarihleri 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. "Yüzyılın Konut Projesi" ile uygun ödeme koşulları ile 81 ilde dar gelirli vatandaşlar, ev sahibi olması hedeflenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan başvuru ayrıntılarının ardından, TOKİ başvuru tarihleri ve ödeme planı gündemdeki yerini aldı. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir, TOKİ hangi illere ev yapacak?" İşte 2025 TOKİ başvuru takvimi ve başvuru şartları...
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru tarihleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari uygun inşa edilecek konutlar, Türkiye genelinde uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Prode ilk kez "kiralık sosyal konut" uygulaması da başlatılacak. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, ödeme planı nasıl olacak?" İşte TOKİ sosyal konut ödeme koşulları...
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ sosyal konut başvuruları, 10 Kasım-19 Aralık 2025 alınacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
TOKİ BAŞVURULARI NASIL NEREDEN YAPILIR?
TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE
“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT
Kiralık konuta ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemi kuruyoruz. İstanbul'da 100 bin konutun yanında 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık konut kapsamında işçi, memur, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz, kentsel dönüşüm kapsamında giren hak sahiplerine ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak, kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süreci sona erdiğinde tahliye ve bakım süreci tamamlanarak yeniden kiraya verilecek. Konutların bakım, yönetimi devletin teminatı altında olacak." ifadesini kullandı.
İstanbul’da yapılacak 100.000 konuta ek olarak 15.000 kiralık konut üretilecek.
Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.
Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.
TOKİ HANGİ İLLERE KONUT YAPACAK?
Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."
