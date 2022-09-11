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TOKİ başvuru şartları 2022 | TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor ve ucuz konut projesine kimler başvuru yapabilir?

TOKİ başvuru şartları 2022 | TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, ucuz konut projesine kimler başvuru yapabilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olma özelliğini taşıyan TOKİ sosyal konut projesinde, başvuru tarihleri ve şartları birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOKİ ucuz konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül tarihinde açıklanacak. İşte TOKİ ödeme koşulları ve taksit seçenekleri...

11.09.2022 - 23:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dar gelirli vatandaşlara konut imkanı sağlayacak olan TOKİ sosyal konut projesinde son durum gelişmeleri, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ ucuz konut projesinin kira fiyatlarını düşürmesi beklenirken, ödeme ve taksit seçeneklerinin asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olması hedefleniyor. Peki TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, ucuz konut projesine kimler başvuru yapabilir? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ 

    13 Eylülde;

    - 250 BİN KONUT

    - 100 BİN ALTYAPILI KONUT ARSASI

    - 10 BİN SANAYİ SİTESİ

    Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Ama ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı verilecek.

     

  • - 250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını öngörüyoruz. Halihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunacaktır. 

    - Bu kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak.

    - 250’den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak. 

    - Tüm bunların yanında sosyal konutlarımız, güvenli işyerlerimiz bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecektir. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insanımızı, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşımış olacağız.

     

  • KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

    - Gençler 

    - Emekliler 

    - Şehit yakınları-gaziler 

    - Engelliler 

     

  • HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV YAPILACAK?

    Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. 

    En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 

     

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