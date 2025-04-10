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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ arsa satışı ne zaman? TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı nasıl yapılır, hangi illerde olacak?

        TOKİ arsa satışı ne zaman? TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı nasıl yapılır, hangi illerde olacak?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde 552 arsayı satışa çıkaracak. Arsalar için ihale takvimi TOKİ tarafından ilan edildi. çık artırma organizasyonu Ankara ve İstanbul'da fiziksel olarak gerçekleştirilecek, ayrıca isteyenler çevrim içi katılım yoluyla da teklif verebilecek. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman? TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı nasıl yapılır, hangi illerde olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:49
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        • 1

          TOKİ arsa satışı tarihi merak ediliyor. TOKİ 44 ilde toplam 552 arsayı satışa sunuyor. İki gün sürecek açık artırma ile gerçekleştirilecek müzayedede, toplam 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki arsalar yeni sahiplerini bekliyor. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde olacak?

        • 2

          TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

          Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        • 3

          TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

        • 4

          ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.

          ARSALARIN NİTELİĞİ NEDİR?

          Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

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