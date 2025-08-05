TOKİ arsa satışı ne zaman? 56 ilde 642 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 56 ilde 642 arsayı satışa çıkarmayı planlıyor. Açık arttırma yöntemiyle 2 gün sürecek olan satışların yapılacağı iller belli oldu. Müzayedeye katılmak isteyen vatandaşların, arsanın değerine bağlı olarak belirlenen katılım teminatını yatırmaları şart olduğu biliniyor. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte, TOKİ arsa satışı başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma yöntemiyle arsa satışı yapacak. Adana, Afyonkarahisar, Antalya’nın aralarında olduğu toplam 56 ilde 642 arsa satışa sunulacak. Bu noktada ''TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' sorularına yanıt aranmaya başladı. Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ 642 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl? İşte TOKİ arsa satışı açık artırma tarihi, saati, ödeme planı ve konu hakkında detaylı bilgiler...
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TOKİ 642 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
Online başvurular ve teklif işlemleri, TOKİ'nin ve ilgili müzayede şirketinin internet siteleri üzerinden gerçekleştirilecek. 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak olan müzayedeye katılmak isteyen vatandaşların, arsanın değerine bağlı olarak belirlenen katılım teminatını yatırmaları şarttır.
ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER
5 Ağustos 2025 Salı
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat
6 Ağustos 2025 Çarşamba
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.
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KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,
Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 350.000 TL,
Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.900.001 TL ile 8.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL,
Muhammen Bedeli 8.500.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.800.000 TL,
Muhammen Bedeli 16.000.001 TL ile 40.000.000TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.600.000 TL,
Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 170.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 7.200.000 TL,
Muhammen Bedeli 170.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 21.600.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?
Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak.
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