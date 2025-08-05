Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ arsa satışı ne zaman? 56 ilde 642 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı

        TOKİ arsa satışı ne zaman? 56 ilde 642 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 56 ilde 642 arsayı satışa çıkarmayı planlıyor. Açık arttırma yöntemiyle 2 gün sürecek olan satışların yapılacağı iller belli oldu. Müzayedeye katılmak isteyen vatandaşların, arsanın değerine bağlı olarak belirlenen katılım teminatını yatırmaları şart olduğu biliniyor. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman? İşte, TOKİ arsa satışı başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 17:50 Güncelleme: 05.08.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma yöntemiyle arsa satışı yapacak. Adana, Afyonkarahisar, Antalya’nın aralarında olduğu toplam 56 ilde 642 arsa satışa sunulacak. Bu noktada ''TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' sorularına yanıt aranmaya başladı. Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ 642 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl? İşte TOKİ arsa satışı açık artırma tarihi, saati, ödeme planı ve konu hakkında detaylı bilgiler...

        • 2

          TOKİ 642 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

          Online başvurular ve teklif işlemleri, TOKİ'nin ve ilgili müzayede şirketinin internet siteleri üzerinden gerçekleştirilecek. 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak olan müzayedeye katılmak isteyen vatandaşların, arsanın değerine bağlı olarak belirlenen katılım teminatını yatırmaları şarttır.

          ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

          5 Ağustos 2025 Salı

          Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat

          6 Ağustos 2025 Çarşamba

          Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.

        • 3

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,

          Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

          Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL,

          Muhammen Bedeli 1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 350.000 TL,

          Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL,

          Muhammen Bedeli 4.900.001 TL ile 8.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL,

          Muhammen Bedeli 8.500.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.800.000 TL,

          Muhammen Bedeli 16.000.001 TL ile 40.000.000TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.600.000 TL,

          Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 170.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 7.200.000 TL,

          Muhammen Bedeli 170.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 21.600.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

          ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

          Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        5 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!
        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi
        Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Habertürk Anasayfa