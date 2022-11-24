Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ | 2022 il il TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulaması nereden yapılır?

Gözler arsa kura sonuçlarında! TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ arsa kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 81 ilde inşa edilecek 250 bin sosyal konut kura çekimi devam ederken gözler TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimine çevrildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekilişinin ardından TOKİ arsa sonuçları isim listesi yayınlanacak. İşte, 2022 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin merak edilenler...

Giriş: 24.11.2022 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ arsa kura çekimi tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhuriyet tarihinim en büyük sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutların kura çekimi gerçekleştiriliyor. Arsa sahibi olma ümidiyle başvuruda bulunan vatandaşlar "TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları tarihleri takvimi...

  • TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRESİ SONA ERDİ!

    10 Ekim Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa başvuruları için son tarih 7 Kasım olarak belirlenmişti. 15 Kasım'a kadar uzatılan TOKİ arsa başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? 

    TOKİ arsa kura çekimi tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bakanlık açıklamasında, Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı ifade edildi.

  • TOKİ ARSA ÖDEME PLANI

    Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

    Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir.

    Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

  • HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ

    1- Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
    2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
    3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.