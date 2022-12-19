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TOKİ arsa başvuru sonucu sorgulama: TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ arsa başvuru sonuç tarihi: TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ arsa kura tarihlerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlayan vatandaşlar gözünü TOKİ arsa kura sonuç tarihine çevirdi. Noter tarafından canlı yayında gerçekleşecek TOKİ arsa kuralarında, hak sahipleri isim listesi açıklanacak. İşte TOKİ Sosyal Konut İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile il il TOKİ arsa kura çekim tarihleri...

Giriş: 19.12.2022 - 18:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ arsa kura çekim tarihlerinde geri sayım başladı. 10 Ekim Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından 81 ilde nihai isim listesi sorgulama süreci başlamış olacak. Peki, "TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte TOKİ arsa kura sonucu sorgulama ekranı...

  • TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRESİ SONA ERDİ!

    10 Ekim Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa başvuruları için son tarih 7 Kasım olarak belirlenmişti. 15 Kasım'a kadar uzatılan TOKİ arsa başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? 

    TOKİ arsa kura çekimi tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bakanlık açıklamasında, Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı ifade edildi.

  • TOKİ ARSA ÖDEME PLANI

    Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

    Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir.

    Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

  • HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ

    1- Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.

    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

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