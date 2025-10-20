TOKİ 7 ilde 319 konut ve 197 iş yerini satışa çıkarıyor! Müzayede ne zaman ve nerede yapılacak?
TOKİ, 7 ilde olmak üzere 319 konut ve 197 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul, Ankara, Bingöl ve Mardin olmak üzere dört şehirde düzenlenecek açık artırmaya katılım için alıcıların, 100 bin TL ile 3 milyon arasında değişen katılım teminatını ödemesi gerekiyor. İşte,TOKİ 516 gayrimenkul satışına dair tüm detaylar
TOKİ, 7 şehirde 319 konut ve 197 iş yerini açık artırma ile satacak. Alıcılar istedikleri gayrimenkulü yüzde 25 peşin ve 60 ay vade imkânı ile satın alabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak. İşte, TOKİ gayrimenkul satışına dair detaylar...
TOKİ 319 KONUT 197 İŞ YERİ MÜZAYEDESİ NE ZAMAN VE NEREDE?
Satış, 30-31 Ekim 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Katılım adresleri şöyle:
TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece / İstanbul
Bingöl Belediyesi Konferans Salonu – 30 Ekim 2025 tarihinde aktif olacaktır. Merkez / Bingöl
İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle) – Yenimahalle / Ankara
Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu – 31 Ekim 2025 tarihinde aktif olacaktır. Artuklu / Mardin
ÖDEME PLANI NASIL?
Yüzde 25 peşin, 60 ay vade veya tamamı peşin olacak şekilde ödeme yapılabilir. Peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanıyor.
GAYRİMENKULLER NEREDE?
Gayrimenkuller Bingöl, Mardin, Mersin, İzmir, İstanbul, Samsun, Ankara'da bulunuyor.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen Bedeli 1.999.999 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,
Muhammen Bedeli 2.000.000 TL ile 2.999.999TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 200.000 TL
Muhammen Bedeli 3.000.000 ile 4.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 400.000 TL
Muhammen Bedeli 5.000.000 ile 7.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 800.000 TL
Muhammen Bedeli 8.000.000 ile 29.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.600.000 TL
Muhammen Bedeli 30.000.000 ve üstü gayrimenkuller için 3.200.000 TL katılım teminatı ödenmesi zorunlu.